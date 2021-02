Cina: oggi webinar su sistema sanitario cinese e collaborazioni internazionali durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà oggi l’incontro online “Il sistema sanitario cinese: politica, economia, industria, collaborazioni internazionali durante la pandemia”, organizzato dalla Fondazione Italia Cina e dalla Camera di Commercio Italo Cinese nell’ambito delle attività del Gruppo Salute e Life Sciences. Sarà l'occasione per conoscere e avere indicazioni sul sistema sanitario cinese e sulle possibili interazioni economiche, scientifiche e industriali con l’estero. L'appuntamento, dalle 11 alle 12.30, sarà introdotto da Fabrizio Grillo, direttore esecutivo di Bracco, e Ugo Calò, partner di Dla Piper. A seguire gli interventi dei docenti di economia applicata Marco R. Di Tommaso (Università di Bologna), Lauretta Rubini (Università di Ferrara), Elisa Barbieri (Università Ca’ Foscari di Venezia) e Francesca Spigarelli (Università di Macerata). In chiusura una sessione interattiva moderata da Marco Bettin, direttore operativo della Fondazione Italia Cina e segretario generale della Camera di Commercio Italo Cinese. (Com)