Germania: il Land di Berlino non intende farsi ricattare dagli Hohenzollern

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Land di Berlino non intende farsi “ricattare” dagli Hohenzollern. È quanto afferma il quotidiano “Der Tagesspiegel”, che così riassume gli ultimi sviluppi dell'annosa e intricata questione che oppone l'ex casa reale di Prussia e imperiale tedesca ai Laender di Berlino e Brandeburgo. In particolare, da tempo gli Hohenzollern chiedono ai due Stati tedeschi di rientrare in possesso dei beni mobili e immobili di cui, in quanto siti nella zona di occupazione sovietica della Germania dopo la fine della seconda guerra mondiale, vennero espropriati per il loro contributo all'avvento al potere del nazionalsocialismo. A tal fine, i discendenti del Kaiser Guglielmo II minacciano di riappropriarsi delle loro collezioni, sottraendole ai musei di Berlino e del Brandeburgo, cui sono state formalmente cedute in prestito dalla caduta della monarchia e la proclamazione della repubblica nel 1918. Questo patrimonio potrebbe, quindi, essere trasferito altrove. “Non ci faremo ricattare da questo genere di minacce”, ha dichiarato il ministro della Cultura del Land di Berlino, Klaus Lederer. Per l'esponente di La Sinistra, l'approccio degli Hohenzollern “non è una sollecitazione per un accordo amichevole, ma una minaccia”. (segue) (Geb)