Germania: il Land di Berlino non intende farsi ricattare dagli Hohenzollern (2)

- Le autorità, ha proseguito Lederer, “non possono ovviamente impedire agli Hohenzollern di ritirare i loro prestiti”, poiché la famiglia è libera “mettere in deposito i tesori d'arte nelle sue tenute o castelli o di esporli”. Tuttavia, come evidenziato dal ministro della Cultura del Land di Berlino, le istituzioni “non lasceranno senza commenti il ritiro” di questo patrimonio storico e culturale. Inoltre, il vuoto nelle sale dei musei e delle residenze degli Hohenzollern “rimarrà nella mente dei visitatori futuri”. Sale espositive e vetrine saranno, infatti, lasciate vuote, qualora le collezioni dovessero essere trasferite altrove dall'ex casa reale prussiana e imperiale tedesca. Per Lederer, gli Hohenzollern si pentiranno del confronto che hanno avviato col Land di Berlino, in cui agiscono “in maniera sconsiderata”. Ogni risarcimento è, infine, escluso per le responsabilità della famiglia nell'ascesa del nazismo. Dal 1994, il capo degli Hohenzollern è il principe Giorgio Federico di Prussia. (Geb)