Georgia: Banca centrale, l’Italia è al primo posto nelle rimesse di denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume delle rimesse in Georgia a gennaio è ammontato a 149,8 milioni di dollari, il 19,2 per cento in più rispetto a gennaio 2020. È quanto reso noto dalla Banca centrale della Georgia, secondo la quale, il 93,2 per cento dei trasferimenti di denaro proviene dai 16 principali Paesi partner tra i quali, al primo posto, c’è l'Italia. Gli stessi 16 Paesi hanno rappresentato il 92,8 per cento di tutte le rimesse nel mese di gennaio dello scorso anno. L'Italia è al primo posto con 27,32 milioni di dollari, il 29,72 per cento in più rispetto all'anno precedente. Al secondo posto, la Federazione Russa, con 23,18 milioni di dollari, in calo rispetto allo scorso anno dell’11,44 per cento.(Rum)