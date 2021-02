Francia: disoccupazione cala all’8 per cento nel quarto trimestre del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2020 il tasso di disoccupazione in Francia è sceso all'8 per cento, rispetto al 9,1 per cento registrato nei tre mesi precedenti. È quanto emerge dai dati dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee) che valuta con precauzione questo calo. Secondo l'istituto, molte persone hanno smesso di cercare lavoro durante la serrata imposta lo scorso novembre per contrastare gli effetti del Covid-19. Per essere considerato disoccupato è necessario aver ricercato attivamente un impiego nelle ultime quattro settimane ed essersi dichiarato disponibile a ricoprire un posto di lavoro nelle ultime due. "Questi due parametri, disponibilità e ricerca, sono stati più o meno colpiti dai limiti di circolazione delle persone e dalla percezione che di questi ultimi sulle possibilità offerte sul mercato del lavoro in questo periodo di crisi sanitaria", ha spiegato l'Insee.(Frp)