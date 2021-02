Sardegna: ripartono corsi formativi in autofinanziamento per Oss, Aso, parrucchieri, estetiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaperta in Sardegna la procedura di riconoscimento dei percorsi formativi in regime di autofinanziamento, in particolare quelli relativi alla professione sanitaria - a titolo esemplificativo operatore sociosanitario (Oss) e assistente di studio odontoiatrico (Aso) - e alla qualifica per parrucchieri ed estetiste. "Ripartono le attività formative, nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid-19, che rappresentano uno strumento efficace per un rapido inserimento nel mercato del lavoro. Era fondamentale riattivare i corsi per coloro che vogliono intraprendere una carriera professionale e per dare la possibilità, anche ai giovani, di acquisire competenze e qualifiche necessarie nella ricerca di una occupazione, soprattutto in ambiti particolarmente utili a fronteggiare l'emergenza epidemiologica". Lo dice l'assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, in merito alla determinazione - adottata dall'assessorato del Lavoro, Formazione e Cooperazione Sociale - di riapertura dei termini dei percorsi di formazione in autofinanziamento. (segue) (Rsc)