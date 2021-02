Sardegna: ripartono corsi formativi in autofinanziamento per Oss, Aso, parrucchieri, estetiste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 9 luglio 2021, le Agenzie Formative potranno presentare i propri progetti, tenendo conto che possono essere approvati, per ciascuna, fino a un massimo di dieci percorsi formativi e per ciascun percorso un numero massimo di due edizioni. L'istruttoria seguirà prioritariamente un ordine cronologico ed eventuali istanze di reiterazione di proposte progettuali già approvate in precedenti annualità dovranno essere ripresentate come nuove istanze. (Rsc)