Kosovo: oggi le elezioni parlamentari, “doppia partita” per governo e presidenza (3)

- La contesa elettorale di domenica in Kosovo è sintetizzabile quindi in uno scontro tra nuove forze politiche in ascesa e vecchi partiti tradizionali: almeno questa è la visione propugnata dal Movimento Vetevendosje di Albin Kurti, partito della sinistra nazionalista, che a differenza del 2019 in queste elezioni corre insieme alla presidente ad interim Osmani. Se già nelle ultime elezioni il Vetevendosje era risultato primo partito in Kosovo, con quasi il 27 per cento dei consensi, i voti per il partito dell'ex premier Kurti sembrano destinati ad aumentare domenica proprio grazie all’apporto della 38enne Osmani. La figura di questa giovane donna ha avuto un ruolo chiave negli intensi sviluppi della breve legislatura che si sta per concludere: eletta presidente del Parlamento nelle fila dell’Ldk, Osmani ha lasciato il partito di centro destra in segno di rottura con la scelta dei vertici dello schieramento di abbandonare il governo Kurti. Il venir meno del sostegno del partito di centro destra, seconda forza politica con il 24 per cento alle elezioni del 2019, ha fatto finire la breve esperienza del governo "radicale" guidato dal Vetevendosje innescando la formazione di una nuova maggioranza guidata proprio dall’Ldk con Avdullah Hoti come premier. E’ quindi dal giugno 2020 che il Movimento Vetevendosje e Osmani hanno lavorato su un’alleanza volta a sfidare i partiti tradizionali auspicando un ritorno alle urne sotto lo slogan della lotta alla corruzione ed al vecchio establishment. L’occasione per il ritorno alle urne è arrivata il 21 dicembre quando la Corte costituzionale di Pristina ha stabilito che il voto di fiducia al governo Hoti (passato per un solo voto) è stato illegittimo, poiché includeva anche il sostegno decisivo di un deputato condannato per frode. (segue) (Seb)