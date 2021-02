Kosovo: oggi le elezioni parlamentari, “doppia partita” per governo e presidenza (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l’alleanza Vetevendosje-Osmani non otterrà una “vittoria schiacciante”, ottenendo la maggioranza assoluta (61 seggi sui 120 del Parlamento di Pristina), tornerà centrale come usuale in Kosovo l’esigenza di coalizioni per formare un governo. In questo senso tornano in gioco il Pdk di Enver Hoxhaj e l’Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) di Ramush Haradinaj. Quest’ultimo partito non ha escluso di poter sostenere un governo guidato dal Vetevendosje, mentre l’ex premier Haradinaj è esplicitamente in campagna elettorale per puntare ad essere eletto presidente della repubblica. La candidatura "anticipata" per questo ruolo potrebbe quindi giocare a suo favore, anche perché Ldk e Pdk non hanno annunciato ufficialmente dei candidati per sostituire Thaci. Haradinaj potrebbe quindi vincolare il sostegno del suo partito alla formazione di una coalizione di governo all’appoggio della sua nomina come presidente della repubblica. Tale scenario sembrerebbe più probabile nell’ottica di creare uno schieramento di forze per arginare il Vetevendosje, che difficilmente romperà il patto sancito con Osmani che prevede una spartizione dei ruoli con Kurti a capo del governo e l'ex Ldk come prossima presidente della repubblica. Per la scelta del nuovo capo dello Stato è necessaria tuttavia una maggioranza di due terzi del Parlamento, difficile da trovare in ogni caso senza il coinvolgimento del Vetevendosje. (Seb)