Oggi le elezioni parlamentari in Kosovo, “doppia partita” per governo e presidenza

- Urne aperte oggi, 14 febbraio, in Kosovo per le elezioni parlamentari anticipate. Il sesto voto nella storia del giovane Paese balcanico, a pochi giorni dal 13mo anniversario della dichiarazione di indipendenza dalla Serbia, è decisivo anche per la definizione dei futuri equilibri necessari ad eleggere il nuovo presidente della repubblica. Uno snodo importante dunque per il Kosovo, che potrebbe essere caratterizzato da un rinnovo profondo della classe dirigente anche a seguito della convocazione a l’Aia del presidente dimissionario Hashim Thaci accusato dal Tribunale speciale Uck di crimini di guerra e contro l’umanità. Sono 28 le liste elettorali registrate per partecipare alle elezioni odierne in Kosovo, mentre al loro interno 47 candidati non sono stati abilitati a correre per il voto di domenica. Tra questi anche il favorito per la vittoria finale: il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti. Il Vetevendosje ha confermato comunque che l’ex premier guiderà la lista, assicurando gli elettori che possono votare senza problemi per Kurti. Il Movimento Vetevendosje si presenta di gran lunga primo nei consensi, stando agli ultimi sondaggi che lo danno tra il 41 ed il 50 per cento e staccato di almeno 20 punti percentuali dalla seconda piazza contesa tra i due storici partiti Lega democratica del Kosovo (Ldk) e Partito democratico del Kosovo (Pdk).Il partito di Kurti corre a queste elezioni insieme alla presidente ad interim Vjosa Osmani nell’ambito di un’alleanza che propone il primo alla guida del futuro governo e la seconda alla presidenza del Parlamento. Il Vetevendosje punta molto su un messaggio di rinnovamento del Paese in un’ottica anti-corruzione e per questo cerca di fare leva sul voto dei giovani, che sono una fetta importante della popolazione kosovara visto che 25mila diciottenni potranno esprimere per la prima volta il loro diritto alle urne su una popolazione di 1,8 milioni di persone. “I sondaggi dimostrano che le giovani generazioni, tra i 18 ed i 35 anni, votano in maniera massiccia per il movimento di Kurti”, evidenzia l’analista Naim Rashiti del Gruppo per le ricerche politiche nei Balcani. "E' un referendum in cui conta ogni singolo voto", ha affermato il leader del Vetevendosje invitando la popolazione a recarsi alle urne per consentire quella “vittoria schiacciante” in grado di far concretizzare i piani di Kurti e Osmani grazie alla maggioranza assoluta dei 61 seggi (sui 120 del Parlamento di Pristina). "Dobbiamo unirci tutti ed essere parte della storia il 14 febbraio", ha dichiarato in un video messaggio prima della fine della campagna elettorale. Anche la 38enne Osmani ha incoraggiato i giovani kosovari a recarsi alle urne. "Queste elezioni, prima e prima di tutto, riguardano voi ed il vostro futuro", ha dichiarato Osamni parlando del voto come di "occasione unica per fare un futuro al nostro Paese".La contesa elettorale di domenica in Kosovo è sintetizzabile quindi in uno scontro tra nuove forze politiche in ascesa e vecchi partiti tradizionali: almeno questa è la visione propugnata dal Movimento Vetevendosje di Albin Kurti, partito della sinistra nazionalista, che a differenza del 2019 in queste elezioni corre insieme alla presidente ad interim Osmani. Se già nelle ultime elezioni il Vetevendosje era risultato primo partito in Kosovo, con quasi il 27 per cento dei consensi, i voti per il partito dell'ex premier Kurti sembrano destinati ad aumentare domenica proprio grazie all’apporto della 38enne Osmani. La figura di questa giovane donna ha avuto un ruolo chiave negli intensi sviluppi della breve legislatura che si sta per concludere: eletta presidente del Parlamento nelle fila dell’Ldk, Osmani ha lasciato il partito di centro destra in segno di rottura con la scelta dei vertici dello schieramento di abbandonare il governo Kurti. Il venir meno del sostegno del partito di centro destra, seconda forza politica con il 24 per cento alle elezioni del 2019, ha fatto finire la breve esperienza del governo "radicale" guidato dal Vetevendosje innescando la formazione di una nuova maggioranza guidata proprio dall’Ldk con Avdullah Hoti come premier. E’ quindi dal giugno 2020 che il Movimento Vetevendosje e Osmani hanno lavorato su un’alleanza volta a sfidare i partiti tradizionali auspicando un ritorno alle urne sotto lo slogan della lotta alla corruzione ed al vecchio establishment. L’occasione per il ritorno alle urne è arrivata il 21 dicembre quando la Corte costituzionale di Pristina ha stabilito che il voto di fiducia al governo Hoti (passato per un solo voto) è stato illegittimo, poiché includeva anche il sostegno decisivo di un deputato condannato per frode.La retorica anti establishment del Vetevendosje è stata corroborata in queste settimane dalla decisione della Commissione elettorale centrale kosovara che non ha convalidato la candidatura di Kurti per il voto di domenica. La portavoce della commissione elettorale, Valmir Elezi, ha confermato che domenica sera verranno pubblicati solamente i risultati dei candidati abilitati a correre per le elezioni. "I voti per una persona la cui candidatura non è stata certificata per le prossime elezioni parlamentari in Kosovo non saranno considerati non validi, anche se non rientreranno nel computo ufficiale della commissione elettorale centrale", ha spiegato nei giorni scorsi il rappresentante del Movimento Vetevendosje presso la commissione elettorale centrale del Kosovo, Sami Kurteshi, riguardo la situazione poco chiara che si sta profilando nel Paese balcanico. "Stanno provando a distruggere tutto in questo Paese. I reclami del Partito democratico del Kosovo (Pdk) e della Lega democratica del Kosovo (Ldk) secondo cui i voti possono essere dichiarati invalidi non hanno senso", ha affermato Kurteshi chiarendo che tutti i voti saranno contati anche se la commissione elettorale centrale non includerà nelle sue statistiche quelli per i candidati non certificati. "Il Pdk e l'Ldk sono riusciti a creare confusione su questo", ha concluso. Sono cinque le candidature dei candidati del Movimento Vetevendosje, incluso il leader del partito Kurti rimasto comunque capolista, non confermate dalla commissione elettorale centrale. L’ex premier Kurti è stato escluso a causa della sentenza a suo carico per il lancio di lacrimogeni in Parlamento nel 2015. Azione a cui presero parte altri quattro esponenti di Vetevendosje: Albulena Haxhiu, Liburn Aliu, Bajram Mavriqi e Labinote Demi Murtezi, anch'essi non abilitati a correre per la prossima tornata elettorale. Kurti e l'ex ministro della Giustizia Haxhiu sono stati condannati ad una pena poi sospesa da un tribunale di Pristina nel gennaio 2018.In questo contesto, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Pipos per l'emittente "Klan Kosova", il Movimento Vetevendosje si profila come la prima forza politica in vista del voto di domenica: il partito di Kurti sarebbe primo con il 40,95 per cento dei consensi. Seconda forza politica, secondo il sondaggio, è invece il Pdk con il 22,03 per cento; seguito a stretto giro dall’Ldk partito di governo uscente, al 19,35 per cento. Quarta forza politica sarebbe l’Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), al 7,8 per cento; mentre tutti gli altri, inclusa 'Iniziativa socialdemocratica (Nisma) con il 3,15 per cento, rimarrebbero fuori dal nuovo Parlamento di Pristina. Secondo i dati del sondaggio, il Vetevendosje otterrebbe quindi 45 deputati, il Pdk 25, l'Ldk 21 e l'Aak 9 mentre 20 seggi andrebbero ai partiti rappresentanti delle minoranze etniche del Kosovo (10 spettano a quella serba e 10 alle altre minoranze). Durante la campagna elettorale il leader del movimento Vetevendosje Kurti e Osmani hanno detto di aver bisogno di una vittoria che consenta al partito di avere oltre 61 parlamentari nella nuova legislatura.Dall'altra parte, ottimismo in vista del voto di domenica è stato espresso anche dal candidato premier dell’Ldk Hoti, che ha sottolineato come il partito non abbia “linee rosse” sulla possibilità di formare coalizioni post elettorali. "L'Ldk otterrà alle elezioni parlamentari di domenica un risultato migliore rispetto a quello raggiunto nel 2019 grazie al lavoro svolto dal governo negli ultimi mesi", ha dichiarato il premier kosovaro uscente Hoti. Secondo Hoti, la vittoria sarà dell’Ldk per un “motivo chiaro e semplice: i cittadini del Kosovo sono europeisti e l'Ldk è l'unico partito integrato nella famiglia politica europea, parte del Partito popolare europeo. Questa strada è stata tracciata dal presidente Rugova, la cui filosofia politica era incentrata sull'integrazione euro-atlantica e l'amicizia permanente con gli Stati Uniti", ha spiegato. Sul piano internazionale un governo come quello uscente, guidato dall’Ldk, sembra più affidabile rispetto al Vetevendosje sulle prospettive di rilancio del dialogo tra Pristina e Belgrado, come attestato anche dall’accordo sulla normalizzazione dei rapporti economici firmato a settembre alla Casa Bianca grazie alla mediazione Usa.Se l’alleanza Vetevendosje-Osmani non otterrà una “vittoria schiacciante”, ottenendo la maggioranza assoluta (61 seggi sui 120 del Parlamento di Pristina), tornerà centrale come usuale in Kosovo l’esigenza di coalizioni per formare un governo. In questo senso tornano in gioco il Pdk di Enver Hoxhaj e l’Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) di Ramush Haradinaj. Quest’ultimo partito non ha escluso di poter sostenere un governo guidato dal Vetevendosje, mentre l’ex premier Haradinaj è esplicitamente in campagna elettorale per puntare ad essere eletto presidente della repubblica. La candidatura "anticipata" per questo ruolo potrebbe quindi giocare a suo favore, anche perché Ldk e Pdk non hanno annunciato ufficialmente dei candidati per sostituire Thaci. Haradinaj potrebbe quindi vincolare il sostegno del suo partito alla formazione di una coalizione di governo all’appoggio della sua nomina come presidente della repubblica. Tale scenario sembrerebbe più probabile nell’ottica di creare uno schieramento di forze per arginare il Vetevendosje, che difficilmente romperà il patto sancito con Osmani che prevede una spartizione dei ruoli con Kurti a capo del governo e l'ex Ldk come prossima presidente della repubblica. Per la scelta del nuovo capo dello Stato è necessaria tuttavia una maggioranza di due terzi del Parlamento, difficile da trovare in ogni caso senza il coinvolgimento del Vetevendosje. (Seb)