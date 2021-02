Kosovo: Commissione elettorale, operazioni di voto iniziate regolarmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i seggi elettorali allestiti in Kosovo per le elezioni parlamentari sono stati aperti regolarmente alle 7 di questa mattina, come previsto. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione elettorale centrale (Cec), Valmir Elezi, il quale ha precisato che il materiale elettorale è stato distribuito nei tempi previsti nonostante le avverse condizioni atmosferiche. “La Commissione elettorale centrale annuncia che nelle prime ore del mattino è stato distribuito il materiale elettorale sensibile, comprese le schede elettorali, in tutti i seggi elettorali. Annunciamo inoltre che tutti i 2.382 seggi elettorali sono stati aperti nell'orario previsto. Secondo i primi contatti che abbiamo con i nostri funzionari sul campo, il processo di votazione in queste prime ore procede normalmente”, ha detto Elezi in un briefing con la stampa. Nel frattempo Albin Kurti, candidato del Movimento Vetevendosje e principale favorito per l’incarico di primo ministro, ha votato nel suo seggio di Pristina. “Oggi è una giornata luminosa, come sarà il futuro. I cittadini hanno bisogno di democrazia, le istituzioni hanno bisogno di legittimità. Il Kosovo come Stato indipendente ritorna al popolo come fonte di sovranità. Dobbiamo votare con amore del Paese”, ha detto Kurti subito dopo aver votato. (segue) (Seb)