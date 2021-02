Kosovo: exit poll, Vetevendosje vince le elezioni parlamentari con oltre il 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i primi exit poll, il Movimento Vetevendosje ha vinto le elezioni parlamentari in Kosovo con il 41,8 per cento davanti al Partito democratico del Kosovo (Pdk) con il 16,5 per cento, alla Lega democratica del Kosovo (Ldk) con il 15,2 per cento, all'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) con il 7,2 per cento e a Nisma con il 2,6 per cento. Lo riferisce l'istituto demoscopico Pipos, secondo quanto riferito dall'emittente "Rtk". Le comunità della minoranza si attestano invece al 16,7 per cento. Sulla base di questi risultati, a Vetevendosje andrebbero 52 seggi, al Pdk 20, all'Ldk 19, all'Aak il 9 e alle minoranze 20. Un altro exit poll pubblicato da Albanian Post attribuisce invece a Vetevendosje il 53 per cento dei voti, al Pdk il 20 per cento, all'Ldk il 17 per cento e all'Aak il 7 per cento. (Seb)