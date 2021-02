Kosovo: elezioni parlamentari, vittoria netta per Vetevendosje con il 48 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il movimento Vetevendosje, guidato dal candidato premier Albin Kurti, il vero vincitore delle elezioni parlamentari in Kosovo che si è presentato in tandem con la presidente ad interim del Paese, Vjosa Osmani. Con circa il 99 per cento dei seggi scrutinati, il movimento si aggiudica il 48,17 per cento dei voti, seguito dal Partito democratico del Kosovo (Pdk) con il 17,35 per cento, solo terza la Lega democratica del Kosovo (Ldk) del premier uscente, Avdullah Hoti, con il 13,18 per cento delle preferenze. L’Alleanza per il future del Kosovo dell’ex premier Ramush Haradinaj è la quarta forza con il 7,42 per cento mentre Nisma si ferma al 2,59 per cento. L'affluenza è stata del 47 per cento. (segue) (Alt)