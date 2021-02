Kosovo: elezioni parlamentari, vittoria netta per Vetevendosje con il 48 per cento dei voti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kurti ha ringraziato nella notte i suoi elettori. "È diventato chiaro che questa elezione era un referendum, e questo referendum su giustizia e occupazione è stato vinto", ha detto. "Domani è un nuovo giorno. La strada da percorrere è lunga, ma il nostro obiettivo è buono e nobile, e io sarò aperto", ha aggiunto. Accanto a lui durante la dichiarazione la stessa Osmani ha affermato che il Kosovo ha votato per un futuro luminoso. "Abbiamo tutti aspettato molto tempo per questo cambiamento", ha dichiarato. "Siamo consapevoli del peso che avremo a causa della fiducia che è stata riposta in noi. Questo governo sarà il tuo governo e la tua voce sarà la nostra voce", ha sottolineato. (Alt)