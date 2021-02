Kosovo: Borrell e Varhelyi, Ue attende formazione governo e scelta nuovo presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Unione europea continuerà a impegnarsi con le autorità, al fine di sostenere il Kosovo nel realizzare progressi tangibili sul suo cammino europeo. Ciò richiederà al Kosovo di avanzare sulle riforme, guidate dall'accordo di stabilizzazione e associazione e dall'agenda europea di riforma, nonché sulla cooperazione regionale", hanno aggiunto. "Il percorso europeo del Kosovo passa anche attraverso la normalizzazione globale delle relazioni con la Serbia e l'Ue si aspetta che le nuove autorità di Pristina si impegnino in modo costruttivo in vista del proseguimento degli incontri del dialogo facilitato dall'Ue e colgano l'opportunità che hanno di fronte per raggiungere un accordo globale", hanno concluso. (Beb)