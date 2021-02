© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: premier albanese Rama, volontà popolare apra "nuovo capitolo" - La volontà del popolo kosovaro deve essere incarnata in un "nuovo capitolo" per il Paese: lo ha detto il primo ministro albanese Edi Rama, commentando l'esito delle elezioni parlamentari di ieri in Kosovo. "Un saluto a tutte le forze politiche in Kosovo e in particolare ai vincitori delle elezioni, il Movimento Vetevendosje, con l'augurio che la volontà del popolo del Kosovo si incarni in un nuovo capitolo per il Kosovo, con un governo stabile, un dialogo interpartitico costruttivo, uno sviluppo economico e sociale", ha dichiarato Rama scrivendo su Twitter. Il presidente albanese Ilir Meta si è congratulato con il Kosovo "per l'esempio eccellente di fiducia nella democrazia di libertà nel voto". "Il Kosovo ha aperto una nuova pagina nel percorso europeo e nel consolidamento democratico dello Stato", ha dichiarato Meta. (segue) (Res)