Giappone: record di suicidi tra i giovani nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato ben 479 suicidi giovanili nel 2020, il dato peggiore dall'inizio della serie statistica, nel 1980. Lo ha annunciato il ministero dell'Istruzione ieri, 15 febbraio. Il dato risente degli effetti delle chiusure scolastiche e dell'isolamento sociale imposto a bambini e ragazzi nel contesto della pandemia di coronavirus. Lo scorso anno il governo giapponese ha chiuso le scuole sull'intero territorio nazionale nel mese di marzo, e lo stato di emergenza successivamente decretato nel Paese ha comportato la chiusura continuata di molte scuole anche nei mesi di maggio e giugno. Gli esperti giapponesi non sono ancora in grado di stabilire la connessione esatta tra le chiusure scolastiche e il forte aumento dei suicidi giovanili, ma il contrasto col 2019, quando i suicidi di giovani erano stati 140 - poco più di un quarto, appare drammatico. Il ministero dell'Istruzione spera che la distribuzione di tablet agli studenti delle scuole primarie possa contribuire a monitorare i livelli di stress e a prevenire i suicidi, ed ha istituito una commissione per elaborare ulteriori misure di prevenzione. (segue) (Git)