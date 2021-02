Malesia: coronavirus, prime dosi vaccino Pfizer in arrivo il 21 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Malesia riceveranno in consegna le prime dosi del vaccino per la Covid-19 di Pfizer e BioNTech il prossimo 21 febbraio. Lo ha annunciato oggi, 16 febbraio, il primo ministro di quel paese Muyiddin Yassin. Il premier ha anche annunciato che sarà la prima persona nel Paese a ricevere il vaccino. L'avvio della campagna di vaccinazione nazionale in Malesia è stata fissata il 26 febbraio. (segue) (Fim)