Malesia: coronavirus, prime dosi vaccino Pfizer in arrivo il 21 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia ha annunciato il 2 febbraio la proroga di due settimane delle restrizioni agli spostamenti in vigore nel paese per prevenire la propagazione della pandemia di coronavirus. L'annuncio è giunto a margine di un incontro straordinario del Consiglio di sicurezza nazionale della Malesia convocato proprio per discutere l'estensione delle misure emergenziali. Il ministro della Difesa, Islamil Sabri Yaakon, ha annunciato che le limitazioni rimarranno in vigore sino al prossimo 18 febbraio. Il ministro per la Sicurezza malese, Ismail Sabri Yaakob, aveva anticipato la decisione, precisando che eventuali nuove misure, anche sul fronte della chiusura delle attività produttive, dovranno essere accuratamente bilanciate per limitare il più possibile le ricadute economiche. (segue) (Fim)