Malesia: coronavirus, prime dosi vaccino Pfizer in arrivo il 21 febbraio (3)

- "Vogliamo tutelarci dalla Covid-19, ma allo stesso tempo non vogliamo che la gente muoia di fame", ha detto il funzionario. Yaakob ha ammesso che operatori di settori come la ristorazione hanno visto calare il loro reddito sino al 50 per cento, per effetto dei provvedimenti che limitano le loro attività alla vendita di cibo per asporto. Il ministero della Salute della Malesia ha annunciato d'aver sottoscritto accordi per la fornitura di 6,4 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus sviluppato dall'Istituto di ricerca russo Gamaleya, e di 12 milioni di dosi del vaccino prodotto dall'azienda cinese Sinovac. Le forniture del vaccino di produzione russa dovrebbero iniziare nel mese di marzo, e quelle del vaccino cinese ad aprile. (Fim)