Usa: Pelosi annuncia commissione "in stile 11 settembre" su assalto al Congresso (2)

- La stessa Pelosi è stata lambita dalle polemiche seguite alle violenze del 6 gennaio, dopo che l'ex capo della polizia di Washington ha accusato il capo della sicurezza alle dipendenze della presidente della Camera di aver rifiutato lo schieramento della Guardia nazionale a protezione del Congresso, nonostante esplicite richieste in tal senso nei giorni che hanno preceduto le violenze. Sin dal mese scorso i Democratici affermano che quanto accaduto il 6 gennaio a Washington sia a tutti gli effetti una insurrezione, e che i manifestanti coinvolti nell'assalto al Congresso vadano perseguiti alla stregua di terroristi: tra i ranghi del Partito democratico e della comunità d'intelligence Usa, in molti hanno addirittura chiesto di rispondere all'incidente adottando contro parte dell'elettorato di Trump le stesse tattiche impiegate contro i talebani in Afghanistan. (Nys)