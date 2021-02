Usa: i repubblicani che hanno votato contro Trump rischiano la sfiducia nei loro Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato centrale del Partito repubblicano del North Carolina ha votato all'unanimità ieri una mozione di censura di Richard Burr, senatore originario di quello Stato Usa che ha votato in favore della condanna all'ex presidente Donald Trump al culmine del processo di impeachment tenutosi la scorsa settimana. "Questa sera il comitato centrale del Partito repubblicano del North Carolina ha votato all'unanimità la censura del senatore Richard Burr, per il suo voto a favore della condanna dell'ex presidente Trump in un processo di impeachment che lui stesso aveva definito incostituzionale", recita una nota del Comitato. Nel comunicato, il Partito afferma che "il tentativo guidato dai democratici di sottoporre a impeachment l'ex presidente si colloca al di fuori del perimetro della Costituzione degli Stati Uniti. Secondo il quotidiano "The Hill", il Partito repubblicano del Maine si sta preparando ad assumere una iniziativa analoga nei confronti della senatrice Susan Collins, un'altra dei sei senatori repubblicani che hanno votato per la condanna dell'ex presidente Trump. (Nys)