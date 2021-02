Corea del Sud: coronavirus, governo ha negoziato fornitura di nuove dosi di vaccino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud intraprenderà la campagna nazionale di vaccinazioni il prossimo 26 febbraio, a patto che l'approvazione per l'impiego di emergenza del vaccino di AstraZeneca sui pazienti anziani giunta questa settimana. Lo hanno comunicato le autorità di quel paese ieri, 9 febbraio. L'annuncio da parte dell'Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie (Kcda) giunge in contemporanea con la comunicazione di un lieve aumento dei casi di contagio, in prossimità delle festività per il Nuovo anno lunare. Sino ad oggi le autorità sanitarie della Corea del Sud non avevano fornito alcuna indicazione precisa in merito alla data di avvio della campagna di vaccinazione. AstraZeneca dovrebbe iniziare le forniture di vaccino al Paese il 24 febbraio, e la distribuzione agli ospedali è prevista per il giorno successivo. (segue) (Git)