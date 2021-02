Iraq: razzi contro aeroporto Erbil, colpita struttura della coalizione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi razzi sono stati lanciati contro l'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno, e uno di essi ha colpito una struttura militare che ospita truppe straniere appartenenti alla coalizione a guida Usa, presente in Iraq per la lotta allo Stato islamico. A riferirlo è il portale d'informazione curdo-iracheno "Rudaw", citando fonti della sicurezza. Due razzi hanno inoltre colpito aree residenziali nei pressi dell’aeroporto, ma al momento non ci sono notizie di vittime o feriti. “Rudaw” – citando le proprie fonti – sostiene che i razzi siano stati lanciati dal distretto di Hamdaniya, nei pressi di Mosul.(Irb)