Usa: New York, governatore Cuomo si difende dalle accuse sui decessi da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di New York, Andrew Cuomo, si è difeso pubblicamente dalle accuse riguardanti i decessi per Covid-19 nelle case di riposo, di cui l’amministrazione avrebbe nascosto la reale entità. "Il dipartimento della Salute ha riportato sempre pubblicamente tutti i dati. C'è stata a lungo una politicizzazione su questa vicenda", ha spiegato il governatore democratico. Cuomo ha puntualizzato che l’inchiesta in corso riguarda case di riposo private, minimizzando dunque il ruolo dell’apparato pubblico nella vicenda. Secondo quanto riferisce l’emittente “Cnn”, i leader democratici di New York stanno discutendo attivamente per redigere un disegno di legge volto ad abrogare i poteri esecutivi ampliati del governatore, in risposta al danno d’immagine dovuto alla vicenda dei decessi. (segue) (Nys)