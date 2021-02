Usa: New York, governatore Cuomo si difende dalle accuse sui decessi da Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha chiesto un "resoconto completo di quanto accaduto" in seguito alle rivelazioni sulle responsabilità del governatore Andrew Cuomo nel non aver comunicato il reale dato degli oltre oltre 13 mila decessi per Covid-19 registrati nelle case di cura. Nel definire il rapporto con cui il "New York Post" ha rivelato il caso "davvero inquietante", De Blasio ha invitato ad approfondire la questione. "Dobbiamo saperne di più: ora abbiamo bisogno di un resoconto completo di quanto accaduto", ha detto ai microfoni dell'emittente radiofonica "Wnyc", invitando a mettersi nei panni degli anziani e delle loro famiglie nelle difficili circostanze della pandemia. "Dobbiamo assicurarci che nulla di simile accada mai più", ha aggiunto De Blasio, che in passato è già stato molto critico nei confronti di Cuomo. Secondo i critici, l'alto numero di decessi sarebbe in gran parte legato alla decisione del dipartimento della Sanità dello Stato di accogliere nelle Rsa i pazienti Covid. In reazione al caso, diversi esponenti repubblicani di New York hanno chiesto le dimissioni del governatore o proposto di accusarlo formalmente. Nel suo articolo, il “New York Post” riporta le parole della segretaria di Cuomo, Melissa DeRosa, ai legislatori statali democratici in un incontro in videoconferenza avvenuto mercoledì 10 febbraio. La DeRosa si è scusata per la decisione dell’amministrazione statale di non diffondere il bilancio delle vittime da Covid-19 nelle case di cura, spiegando che tale scelta è stata assunta con l’obiettivo di evitare che la questione diventasse un assist per la campagna elettorale dell’ex presidente Donald Trump. (Nys)