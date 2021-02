Energia: Usa, raffinerie e gasdotti del Texas chiusi a causa del maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta su parte degli Stati Uniti ha provocato la chiusura di alcune raffinerie e rallentamenti operativi per alcuni gasdotti nello Stato del Texas, il territorio Usa che ospita il maggior numero di impianti legati agli idrocarburi. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, precisando che gli operatori locali dell’energia elettrica stanno imponendo dei blackout a rotazione. L’amministrazione del presidente Joe Biden ha approvato lo stato d'emergenza per sbloccare le risorse pubbliche. Il governatore Gregg Abbott ha precisato in un messaggio su Twitter che la rete elettrica dello Stato non è stata compromessa. Sono circa 2 milioni i cittadini rimasti senza luce, mentre negozi di alimentari e altre attività hanno dovuto chiudere i battenti a causa delle strade innevate. Le condizioni avverse, inoltre, hanno fermato le consegne di vaccini contro il Covid-19 in quasi tutto lo Stato.(Nys)