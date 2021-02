Brasile: Bolsonaro chiederà autorizzazione per spray anti-covid sviluppato in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro ha annunciato che invierà all'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) la richiesta per l'autorizzazione all'uso emergenziale dello spray nasale sviluppato in Israele (Exo-cd24) che, secondo il capo dello Stato, potrebbe aiutare a combattere la pandemia di Covid-19. "Exo-cd24 è uno spray nasale sviluppato dall'Ichilov Medical Center in Israele, con un'efficacia prossima al 100 per cento nella cura dei casi più gravi di Covid-19. A breve sarà inviata all'Anvisa la richiesta di analisi per l'autorizzazione all'uso del medicinale", ha scritto Bolsonaro sul proprio profilo Twitter. Il presidente ha anche condiviso una pubblicazione del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in cui quest'ultimo parla di cooperazione tra i due paesi per lo sviluppo di farmaci contro il nuovo coronavirus. "Ho parlato ieri al telefono con il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che si è congratulato con noi per il successo della campagna di vaccinazione in Israele. Accettiamo di collaborare allo sviluppo di farmaci e vaccini contro il virus. Spero che ci incontreremo presto!", ha scritto Netanyahu. (Brb)