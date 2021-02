Usa: McConnell si dichiara disponibile a partecipare a primarie Partito repubblicano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto che lo scorso sabato ha chiuso il processo a carico dell'ex presidente ha esposto una profonda frattura tra i Conservatori, esacerbata dalle accuse rivolte all'ex presidente dal leader dei Repubblicani al Senato. Dalle parole di McConnell, che ha imputato la responsabilità morale delle violenze del Campidoglio a Trump, emerge la volontà della leadership repubblicana di cancellare la svolta populista incarnata dall'ex presidente. Sono però numerosi - specie nella base - i repubblicani secondo cui Trump dovrebbe continuare ad essere l'alfiere del conservatorismo Usa. Come evidenzia il quotidiano "The Hill", Trump incarna una spaccatura che andava delineandosi ben prima del suo debutto in politica. I funzionari consultati dal quotidiano si dicono però generalmente convinti che la formazione di un terzo partito - sia esso fondato dai detrattori di Trump, o dai suoi più convinti sostenitori - non farebbe che minare le possibilità del Partito repubblicano di riconquistare la maggioranza al Senato e alla Camera nel 2022, e di tornare alla Casa Bianca nei prossimi anni. (segue) (Nys)