Ecuador: presidenziali, Cne rinvia decisione su modalità riconteggio dei voti (2)

- Dopo l'avvicinamento registrato alla fine della scorsa settimana, i due candidati, Lasso, e Perez, erano tornati a dividersi sul conteggio dei voti per accedere al ballottaggio dell'11 aprile. In una lettera inviata domenica sera al Cne, Lasso aveva acconsentito a ricontare il 100 per cento delle schede della provincia di Guayas, dove si concentrerebbe il grosso delle contestazioni, ma solo a patto che diano il loro via libera tutti e sedici i candidati alle presidenziali e non solo i due sfidanti come ipotizzato in un accordo iniziale. Lasso inoltre chiedeva di limitare il numero di province per le quali procedere a una rilettura del 50 per cento delle schede. Il candidato conservatore avvertiva quindi della necessità che il Cne rispetti quanto previsto dalla legge, a meno che non intervenga un accordo esplicito tra le parti. (segue) (Brb)