Spagna: Covid, studio attribuisce a vitamina D una riduzione significativa dei decessi

- Fornire dosi elevate di vitamina D ai pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in ospedale potrebbe contribuire a ridurre i decessi causati dalla malattia di ben il 60 per cento, secondo uno studio pubblicato dal Social Science Research Network. Lo studio Ha interessato 551 pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in ospedali spagnoli, cui è stato somministrato il calcifediol, un preormone prodotto nel fegato e convertito nella forma biologicamente attiva della vitamina D3. Tale trattamento avrebbe consentito all'80 per cento dei pazienti di evitare il ricovero in terapia intensiva. Secondo la ricerca, 36 dei 551 pazienti affetti da Covid-19 trattati con calcifediol sono deceduti, mentre nel gruppo di controllo di 379 persone i decessi sono stati 57. (Res)