Credito:Urso (Fd'I), Agricole acquisirà CreVal con i soldi degli italiani

- Agricole acquisirà Credito valtellinese "con i soldi degli italiani: è questo l'effetto paradossale della decisione del governo di non porre il Golden power, a fronte della norma Dta contenuta nel Bilancio che in tal caso vale circa 400 milioni di euro. E ciò malgrado vi sia già in Italia una eccessiva presenza della finanza francese come denunciato nella recente Relazione del Copasir al Parlamento approvata alla unanimità". Lo sottolinea in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, vicepresidente del Copasir. "Il denaro degli italiani servirà quindi a finanziare la scalata della finanza francese in Italia. Un paradosso - evidenzia - che la dice lunga su quale sia lo stato di sudditanza in cui versa il nostro Paese. Noi non difendiamo nemmeno le nostre banche mentre la Francia considera strategica persino la grande distribuzione alimentare, come dimostra il caso Carrefour che ha visto il governo francese porre il Golden power nei confronti della proposta di acquisto canadese".(Com)