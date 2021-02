Pa: Brunetta, disguido "Corriere"? Chi ha interesse ad avvelenare i pozzi?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendo atto della smentita del 'Corriere della Sera', nella quale il quotidiano milanese ammette che 'per un disguido e un nostro errore di cui ci scusiamo con il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e con i lettori, è andato online un articolo su una vecchia intervista dell'allora deputato Brunetta che riguardava un contesto completamente diverso in cui si pensava di poter tornare alla normalità'. Ma a questo punto mi chiedo: chi ha interesse ad avvelenare i pozzi? Chi vuole mettere già i bastoni tra le ruote a questo governo? Chi ha interesse a giocare con gli equivoci. Quello del 'Corriere' sarà un errore, ma io queste domande me le sto ponendo". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. (Com)