Usa: sondaggio Gallup, 62 per cento cittadini considera necessario un terzo partito politico

- Quasi due terzi dei cittadini Usa considerano necessaria la creazione di un terzo partito politico oltre ai due esistenti, il Partito democratico e il Partito repubblicano. Lo rileva un sondaggio commissionato dalla società Gallup e pubblicato oggi, come riporta il sito "The Hill". I due partiti tradizionali, secondo l’indagine, svolgono “un lavoro scadente nel rappresentare il popolo statunitense". Secondo il sondaggio pubblicato, il 62 per cento degli intervistati afferma che l’ipotetico terzo partito è necessario, mentre il 33 per cento sostiene che i due principali partiti esistenti svolgano un lavoro "adeguato", rappresentando la maggioranza delle opinioni politiche Usa. Quella registrata a favore dell’ipotesi di un terzo partito è la percentuale più alta da quando Gallup ha iniziato a indagare sulla questione nel 2003. Quattro elettori repubblicani su 10 vogliono che il loro partito diventi più conservatore, dopo la fine del mandato dell'ex presidente Donald Trump, il 34 per cento spera che rimanga lo stesso e solo il 24 per cento vuole che diventi più moderato. I democratici sono più divisi, con il 34 per cento che vuole un partito dem più aperto alle istanze di sinistra, un altro 34 per cento (Nys)