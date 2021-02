Energia: dopo sei anni Argentina riprende esportazione di gas verso Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha ripreso le esportazioni di gas verso il Brasile attraverso il gasdotto che unisce la provincia argentina di Entre Rios con lo Stato brasiliano di Rio grande do Sul dopo sei anni di interruzione. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario per l'Energia del governo di Buenos Aires, Dario Martinez, in un messaggio sul suo profilo Twitter in cui ha salutato positivamente la messa in funzione dal lato brasiliano, della centrale termica Uruguaiana (Ctu), chiusa nel 2015, e della riapertura della valvola del gasdotto di 437 km che la rifornisce dall'Argentina. "La messa in funzione della Ctu è un passo avanti non solo perché permette la generazione di introiti in valuta straniera, ma anche perché rappresenta un'opportunità per rafforzare il commercio internazionale e l'integrazione energetica e migliora la bilancia commerciale", ha scritto Martinez. (segue) (Abu)