Energia: dopo sei anni Argentina riprende esportazione di gas verso Brasile (3)

- Il governo argentino sottolinea che la messa in servizio della Ctu, che ha una capacità installata di 640 Megawatt e utilizza 2,4 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno a pieno regime, è un precedente di buon auspicio sia per le esportazioni di gas argentino che per il fatto di portare un'offerta competitiva di energia nel mercato del sud del Brasile. L'export di gas argentino eccedente è tuttavia ancora stagionale, mentre si stima che questo processo possa consolidarsi nei prossimi mesi, una volta passato l'inverno e il programma di investimenti del governo di Alberto Fernandez per l'aumento della produzione inizi a dare i risultati attesi. Il programma del governo punta infatti ad avviare uno sviluppo verso l'autosufficienza e quindi la possibilità di esportare con continuità sia in Cile che in Uruguay e Brasile. (segue) (Abu)