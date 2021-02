Covid: “Cnn”, missione Oms a Wuhan ipotizza ampia diffusione pandemia già nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investigatori dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) incaricati di studiare le origini del coronavirus nella zona di Wuhan, in Cina, hanno trovato elementi tali da provare che già a dicembre del 2019 l’epidemia di Covid-19 era molto più diffusa nell’area di quanto si pensasse fino a questo momento. A tal proposito, gli esperti dell’Oms stanno cercando urgentemente di accedere a centinaia di migliaia di campioni di sangue dalla città di Wuhan, ma le autorità della Cina finora non li hanno lasciati esaminare. L'investigatore della missione Oms, Peter Ben Embarek, ha rivelato in un’intervista all’emittente statunitense “Cnn” che il team di ricerca ha avuto la possibilità di parlare con l’uomo che le autorità sanitarie cinesi presentano come primo paziente infettato dal virus, un impiegato sulla quarantina, segnalato come infetto l'8 dicembre 2019. La lenta ma progressiva diffusione di dati più dettagliati, raccolti durante la missione dell’Oms in Cina, potrebbe aggiungere elementi alle teorie sull’origine della pandemia, non ultima quella che vorrebbe una diffusione del Sars-Cov-2 nel paese asiatico molto prima che le autorità ne dessero ufficialmente notizia. (segue) (Nys)