Usa-Francia: colloquio telefonico tra vicepresidente Harris e presidente Macron

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha avuto una conversazione telefonica con il capo dello Stato francese, Emmanuel Macron. Lo riferisce la Casa Bianca, precisando che le parti hanno discusso di vari temi di interesse comune e in particolare della lotta al cambiamento climatico e della pandemia di Covid-19. Harris ha espresso a Macron l'impegno dell'amministrazione di Joe Biden a "rafforzare i rapporti bilaterali fra Stati Uniti e Francia e rivitalizzare l'alleanza transatlantica". I due leader hanno concordato sulla "necessità di una stretta cooperazione bilaterale e multilaterale per affrontare il Covid, il cambiamento climatico e sostenere la democrazia". Le parti hanno inoltre discusso le sfide in Medio Oriente e Africa, dicendosi concordi sulla necessità di affrontarle in maniera coordinata. Harris ha quindi ringraziato Macron per le sue iniziative sul tema della parità di genere". (Nys)