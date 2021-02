Colombia: guerriglia Eln rilascia due soldati in ostaggio da tredici giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) della Colombia hanno rilasciato due militari dell'esercito che erano tenuti in ostaggio da tredici giorni. Ad informare della liberazione è stato il Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr) che ha organizzato un cordone umanitario nel dipartimento colombiano del Norte de Santander per aver favorito il rilascio degli ostaggi. "Siamo grati alle parti in conflitto per la fiducia che hanno riposto in noi per portare avanti questa operazione umanitaria come intermediario neutrale e indipendente. Ciò è stato reso possibile dal dialogo confidenziale che abbiamo con tutti gli attori armati", ha detto Nicolas Lenssens, capo della sottodelegazione del Cicr a Bucaramanga. "Il territorio di Norte de Santander è uno dei dipartimenti più colpiti nel 2020 da varie conseguenze umanitarie", ha sottolineato Lenssens. "Il conflitto armato e altre situazioni di violenza continuano ad avere un impatto diretto sulla popolazione civile, per noi è essenziale aiutare le comunità che soffrono da questa realtà ", ha aggiunto. (segue) (Vec)