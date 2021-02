Pa: Dadone, innescato rivoluzione che non può essere più fermata, siamo stati rock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milioni di dipendenti pubblici sono stati "difesi da un ministro che si è limitata umilmente a dire la verità sul loro conto". Lo scrive su Facebook l'ex ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ora alla guida del ministero per le Politiche giovanili. "Raccontare la banale verità dell’impegno quotidiano, della dedizione al lavoro di tanti italiani è forse stata la mia più grande impresa. Insieme abbiamo innescato una rivoluzione che non può essere più fermata. Meritiamo anche noi il nostro pezzo di futuro", aggiunge. "Siamo tornati a studiare per affrontare sfide apparentemente insormontabili: lavorare da remoto, senza orari, senza pause, senza pretese. Siamo stati rock", continua Dadone per poi rimarcare "l’impostazione culturale adatta" assunta nel corso del suo lavoro al dicastero della Pa: "Un radicale cambio di mentalità senza il quale nessuna innovazione tecnologica potrà avere attuazione". Un lavoro fatto in "maniera efficiente nonostante una crisi senza precedenti facendo risparmiare soldi a cittadini e Stato. Efficienza, efficacia e coraggio", continua Dadone per poi concludere: "Vado fiera soprattutto del cuore che è stato messo in questo lavoro". (Rin)