Usa: McConnell si dichiara disponibile a partecipare a primarie Partito repubblicano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza al Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell, di fronte alla prospettiva che alle elezioni di medio termine del 2022 nasca un’ala del partito legata all’ex presidente, Donald Trump, ha dichiarato la sua disponibilità a essere coinvolto nelle elezioni primarie del Partito repubblicano. Lo ha detto in un’intervista al “Wall Street Journal”, sottolineando che l’obiettivo è di aumentare le possibilità del Partito repubblicano di riprendere il controllo della Camera dei rappresentanti durante il prossimo appuntamento elettorale. Secondo il “Wsj”, l’attenta scelta di parole da parte di McConnell “riflette il suo difficile tentativo di mantenere una posizione bilanciata” ora che è il leader de facto del partito dopo che l'ex bandiera repubblicana, Donald Trump, ha perso il controllo della Casa Bianca, per di più “turbando il mondo politico con affermazioni infondate” a proposito di presunti brogli. Affermazioni cui hanno fatto seguito i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori dell’ex inquilino della Casa Bianca ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto. In relazione all’attacco, Trump è stato sottoposto a processo di impeachment per “istigazione alla rivolta” e assolto dal Senato sabato 13 febbraio. "Non escludo la prospettiva che possa sostenere buoni candidati", ha detto McConnell in riferimento a quello che Trump potrebbe fare in vista delle elezioni di medio termine. (segue) (Nys)