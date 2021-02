Ecuador: presidenziali, Cne rinvia decisione su modalità riconteggio dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale elettorale dell'Ecuador (Cne) ha cancellato la seduta prevista per ieri, 15 febbraio, nella quale si sarebbe dovuta definire la modalità del nuovo conteggio dei voti espressi nel primo turno delle elezioni presidenziali tenute il 7 febbraio e ha rinviato la decisione a oggi, 17 febbraio. La cancellazione della seduta, segnala il quotidiano "El Comercio", è stata comunicata senza maggiori dettagli solo 60 minuti prima dell'inizio. La decisione viene comunque messa in relazione al mancato accordo tra i due contendenti che si giocano un posto al ballottaggio dell'11 aprile, il banchiere conservatore Guillermo Lasso, e l'ecologista indigeno, Yaku Perez, separati nel primo conteggio da uno 0,05 per cento dei voti. Fonti del Cne hanno riferito a "El Comercio" che la seduta si dovrebbe tenere domani ad un'ora imprecisata e che si "sta ancora lavorando nell'organizzazione e nella logistica del riconteggio", senza fornire ulteriori dettagli. (segue) (Brb)