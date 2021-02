Ecuador: presidenziali, Cne rinvia decisione su modalità riconteggio dei voti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In omaggio al desiderio di garantire "trasparenza" al processo, scrive Lasso nella missiva, "in qualità di cittadino ho proposto senza nessun obbligo di legge, ma per etica, che si aprissero tutte le rune della provincia del Guayas, in cui il candidato Perez ritiene, senza motivo, che ci sia stata una frode nei suoi confronti". Un passaggio che si può fare "tramite un accordo" e con il "consenso di tutti gli altri candidati alla presidenza che abbiano partecipato al primo turno, sotto la supervisione della stampa, degli osservatori internazionali e dello stesso Cne". Fuori da questa intesa, e al netto dei ricorsi che legittimamente ogni candidato potrà presentare, "se il Cne dovesse procedere in altro modo, non solo sarebbe ingiusto, ma anche illegale" e adottare comportamenti che identificano uno o più reati. (segue) (Brb)