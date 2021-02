Ecuador: presidenziali, Cne rinvia decisione su modalità riconteggio dei voti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi sarà decretato ufficialmente secondo classificato al primo turno dovrà sfidare al ballottaggio il socialista Andrés Arauz, delfino politico dell'ex presidente Rafael Correa, che ha ottenuto il 32,7 per cento dei voti. L'accordo divulgato in un primo momento dal Cne prevedeva la riapertura di 22.180 mila seggi nel Paese, per un totale di circa sei milioni di voti. La revisione sarebbe dovuta essere completa, estesa quindi anche ai verbali, nella provincia di Guayas, mentre sarà riconteggiato il 50 per cento dei voti in altre 16 province (su un totale di 24): Azuay Bolivar, Canar, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Los Rios, Manabí, Morona Santiago, Pichincha, Tungurahua, Santo Domingo e Santa Elena. Si stimava che la procedura fosse completata in 15 giorni nella provincia di Guayas, in meno tempo nelle altre. (segue) (Brb)