Ecuador: presidenziali, Cne rinvia decisione su modalità riconteggio dei voti (5)

- Prima dell'accordo Perez, candidato del movimento indigeno Pachakutik, aveva presentato alla Corte costituzionale una richiesta di annullamento dello scrutinio e di sospensione dello stesso fino a un nuovo conteggio, denunciando una "frode" elettorale ai suoi danni dopo essere stato sorpassato dal suo avversario conservatore Lasso per circa 34 mila voti con il conteggio delle ultime schede. Secondo il candidato indigenista la frode sarebbe stata commessa "prima attraverso l'alterazione dei risultati fisici delle schede elettorali e dei verbali, e poi al momento di inserire e ottenere i risultati nel sistema informatico". In precedenza Perez aveva anche proposto all'avversario di presentare un fronte unico "per sconfiggere il Correismo" impostosi al primo turno con i voti raccolti da Arauz. (segue) (Brb)