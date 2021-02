Covid: Vaia (Spallanzani), serrata totale non serve mai, servono chiusure chirurgiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un lockdown totale non serve mai a mio giudizio, servono lockdown chirurgici: lì dove c'è grande circolazione del virus dobbiamo intervenire". Lo ha detto il direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma Francesco Vaia al Tg2. "Non possiamo aprire e chiudere continuamente, dobbiamo mettere al riparo le popolazioni più esposte, gli anziani e i fragili. Attraverso il superamento del brevetto e della geopolitica potremmo avere più dosi in Italia. Chi ha vaccinato in maniera massiva ha visto ridurre i contagi di più di un terzo. Quella è la strada", ha aggiunto. (Rer)