© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gira vecchia intervista di Renato Brunetta come fosse stata rilasciata oggi ed è caos. Basta lavorare ogni giorno con la pubblica amministrazione per capire che lo smart working nella pubblica amministrazione non è mostro da combattere ma pietra grezza da trasformare in diamante". Lo scrive su Twitter l'assessore al Personale di Roma Antonio De Santis. (Rer)