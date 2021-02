Energia: dopo sei anni Argentina riprende esportazione di gas verso Brasile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra il governo argentino e la società Saesa, proprietaria della centrale, prevede l'esportazione dell'eccedente del fabbisogno nazionale fino a un massimo di 2,4 milioni di metri cubici di gas naturale al giorno. La messa in funzione del Ctu potrebbe quindi rappresentare introiti fino a 500 mila dollari giornalieri e un potenziale di entrate di oltre 100 milioni di dollari attraverso l'esportazione nei mesi non invernali, quando il calo della domanda interna permette la generazione di eccedenze. L'energia elettrica generata dalla Centrale riveste un'importanza strategica per il sud del Brasile, in quanto fornisce sostegno a costi competitivi per un sistema fortemente dipendente dall'idroelettrico e massimamente colpito quest'anno dalla siccità. (segue) (Abu)