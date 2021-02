Iraq: ucciso contractor straniero in attacco a Erbil, ferito militare Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lancio di razzi contro l’aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno, ha provocato la morte di un contractor civile e il ferimento, assieme a quello di altri cinque appaltatori privati della difesa, di un militare delle Forze armate statunitensi. Lo ha reso noto su Twitter il portavoce della coalizione internazionale a guida Usa contro lo Stato Islamico (Is), Wayne Marotto, senza fornire informazioni sulla nazionalità del contractor rimasto ucciso. Nelle scorse ore, diversi razzi sono stati lanciati contro l'aeroporto di Erbil e uno di essi ha colpito una struttura militare che ospita truppe straniere appartenenti alla coalizione a guida Usa, presente in Iraq per la lotta all’Is. Due razzi hanno inoltre colpito aree residenziali nei pressi dell’aeroporto.(Nys)