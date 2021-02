M5s: Casalino, leadership Conte? Non so cosa voglia fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla leadership dei Cinque stelle "può esserci una discussione tra Conte o Di Maio, ma non so cosa voglia fare Conte. Io vorrei ci fosse un intreccio, che abbia un ruolo nel Movimento, ma è presto per dire quale. Ma non so cosa farà lui". Lo ha detto Rocco Casalino già portavoce dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della registrazione di "Otto e mezzo" in onda stasera su La7. "Credo che l'Italia abbia bisogno di una personalità come la sua e mi auguro che quello che è stato fatto non sia smontato", ha aggiunto. (Rin)